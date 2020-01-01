Моспилмаркет.рф - Пиломатериалы оптом и в розницу

Мы предлагаем пиломатериалы от производителя в Москве. Нашу продукцию часто покупают известные компании, которые занимаются строительством и ремонтными работами.



Мы на рынке с 2000г:



Мы зарекомендовали себя как испытанный временем партнер, выполняющий свои обещания. В данный момент с нашей фирмой сотрудничают почти все большие строительный организации Столицы, РФ и СНГ, а еще частные лица, основная работа в сфере постройки и починки.



Почему на наши пиломатериалы низкие цены? Наши цены ниже, чем у конкурентов, потому что мы являемся производителями. У нас своя пилорама и лесосека в Вологде.



Склад пиломатериалов находится по адресу: г. Москва,91км МКАД Оптовый продовольственный центр "Мытищинская ярмарка"



Наши пиломатериалы от производителя, а именно: блок-хаус, имитация бруса, доска пола и т.д., делаются только из качественного бревна, исключительно вологодский лес. Также у нас вы можете купить утеплитель, теплоизоляцию и гидроизоляцию.



Купить пиломатериалы от производителя достаточно просто, выберите нужный вам товар и оформите заказ, после с вами свяжется менеджер и уточнит всю информацию.



Мы производим и реализуем следующие материалы.



Доска обрезная , доска строганная камерной сушки . Этот материал используется в разных сферах строительства и отделки. Доска считается универсальным материалом, часто используется в строительной сфере. Область применения от черновых работ до обшивки и отделки.



Брус , брус строганный камерной сушки . Пиломатериал толщиной от 100 миллиметров, получаемый при обработке бревна, используется для создания несущих стен.



Вагонка штиль и евровагонка . Благодаря специальным пазам, легко и быстро соединяются друг с другом. Главный плюс материала - это устойчивость к внешним факторам среды,также благодаря специальным каналам, которые находятся с тыльной стороны, обеспечивается циркуляция воздуха между вагонкой и стеной.



Доска пола , половая доска . Качественное, долговечное напольное покрытие, которые превосходно держит тепло и обладает хорошими свойствами. Главные достоинства этого материала, простота монтажа, длительная эксплуатация, высокая устойчивость.



Блок-хаус . Один из наиболее известных отделочных материалов. Данный материал с лицевой стороны имитирует брус. Часто применяется для внешней отделки домов, этот материал придаст дому отличный естественный внешний вид.



Имитация бруса . Данный материал применяется для обшивки внешних и внутренних стен, а также потолков. Внешне этот материал напоминает брус, главные достоинства этого материала, влагоустойчивый, с обратной стороны имеется канал для вентиляции.



Фанера . Также наша компания предлагает качественные плитные материалы от ведущих производителей страны.



Гидроизоляция . Также наша компания продает гидроизоляцию "РуфИзол" , аналог Изоспан. У нас вы можете купить пять категорий товара: A,B,C,D,D PROF. У каждой категории разные качества, прошу внимательно ознакомиться перед покупкой.



Утеплители . В данный момент в магазине есть такие производители как: URSA, ROCKWOOL, IZOVOL, IZOBEL. Цена на утеплители достаточна низкая, почему? Мы закупаем оптом у производителя.