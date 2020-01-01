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E-mail:  mospilmarket@gmail.com
Адрес: МО, г. Мытищи, Осташковское шоссе, вл. 1Б, ТК «Стройдвор Яуза», Павильон: СМП 1305а

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❖КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ❖

БЛОК ХАУС

ИМИТАЦИЯ БРУСА

ЕВРОВАГОНКА

ВАГОНКА ШТИЛЬ

ДОСКА ПОЛА

ДОСКА СТРОГАННАЯ

ДОСКА ЧЕТВЕРТЬ

ПЛАНКЕН СОСНА

ДОСКА ОБРЕЗНАЯ

БРУС СТРОГАННЫЙ

БРУСОК СТРОГАННЫЙ

БРУС КЛЕЕНЫЙ

МЕБЕЛЬНЫЙ ЩИТ

ВАГОНКА ЛИПА

ПОЛОК ЛИПА

ПОГОНАЖ ЛИПА

ПОГОНАЖ СОСНА

ФАНЕРА

OSB

ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ

ДВЕРИ ЛИПА

РЕЙКА БРУСОК ИЗ ЛИСТВЕННИЦЫ

Доска пола лиственница

Вагонка штиль лиственница

Планкен лиственница

Террасная доска лиственница

Палубная доска лиственница

ЛЕСТНИЦА СОСНА

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

УТЕПЛИТЕЛЬ И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

ОПИЛКИ ПРЕССОВАННЫЕ В БРИКЕТАХ

Моспилмаркет.рф - Пиломатериалы оптом и в розницу


 

Мы предлагаем пиломатериалы от производителя в Москве. Нашу продукцию часто покупают известные компании, которые занимаются строительством и ремонтными работами.

Мы на рынке с 2000г:

Мы зарекомендовали себя как испытанный временем партнер, выполняющий свои обещания. В данный момент с нашей фирмой сотрудничают почти все большие строительный организации Столицы, РФ и СНГ, а еще частные лица, основная работа в сфере постройки и починки.

Почему на наши пиломатериалы низкие цены? Наши цены ниже, чем у конкурентов, потому что мы являемся производителями. У нас своя пилорама и лесосека в Вологде.

Склад пиломатериалов находится по адресу: г. Москва,91км МКАД Оптовый продовольственный центр "Мытищинская ярмарка"

Наши пиломатериалы от производителя, а именно: блок-хаус, имитация бруса, доска пола и т.д., делаются только из качественного бревна, исключительно вологодский лес. Также у нас вы можете купить утеплитель, теплоизоляцию и гидроизоляцию.

Купить пиломатериалы от производителя достаточно просто, выберите нужный вам товар и оформите заказ, после с вами свяжется менеджер и уточнит всю информацию.

Мы производим и реализуем следующие материалы.

Доска обрезная , доска строганная камерной сушки . Этот материал используется в разных сферах строительства и отделки. Доска считается универсальным материалом, часто используется в строительной сфере. Область применения от черновых работ до обшивки и отделки.

Брус , брус строганный камерной сушки . Пиломатериал толщиной от 100 миллиметров, получаемый при обработке бревна, используется для создания несущих стен.

Вагонка штиль и евровагонка . Благодаря специальным пазам, легко и быстро соединяются друг с другом. Главный плюс материала - это устойчивость к внешним факторам среды,также благодаря специальным каналам, которые находятся с тыльной стороны, обеспечивается циркуляция воздуха между вагонкой и стеной.

Доска пола , половая доска . Качественное, долговечное напольное покрытие, которые превосходно держит тепло и обладает хорошими свойствами. Главные достоинства этого материала, простота монтажа, длительная эксплуатация, высокая устойчивость.

Блок-хаус . Один из наиболее известных отделочных материалов. Данный материал с лицевой стороны имитирует брус. Часто применяется для внешней отделки домов, этот материал придаст дому отличный естественный внешний вид.

Имитация бруса . Данный материал применяется для обшивки внешних и внутренних стен, а также потолков. Внешне этот материал напоминает брус, главные достоинства этого материала, влагоустойчивый, с обратной стороны имеется канал для вентиляции.

Фанера . Также наша компания предлагает качественные плитные материалы от ведущих производителей страны.

Гидроизоляция . Также наша компания продает гидроизоляцию "РуфИзол" , аналог Изоспан. У нас вы можете купить пять категорий товара: A,B,C,D,D PROF. У каждой категории разные качества, прошу внимательно ознакомиться перед покупкой.

Утеплители . В данный момент в магазине есть такие производители как: URSA, ROCKWOOL, IZOVOL, IZOBEL. Цена на утеплители достаточна низкая, почему? Мы закупаем оптом у производителя.





 
Консультации и прием заявок: с 8:00 до 21:00 (без выходных)
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